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У Карпатах через негоду застрягла група туристів з дітьми

Закарпатська область, Субота 25 липня 2020 17:49
У Карпатах через негоду застрягла група туристів з дітьми
Фото: група туристів (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

Рятувальники проводять евакуацію туристів

У суботу, 25 липня, через негоду на горі Говерла застрягла група з 13 туристів. Серед відпочиваючих - шестеро дітей віком від півтора до 12 років.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Близько 13:45 рятувальники Закарпатської області отримали інформацію про те, що в районі Говерли група туристів потрапила під сильну зливу та потребує допомоги.

До туристів вирушили четверо рятувальників та дві одиниці техніки, які мають їх евакуювати до села Лазенщина.

"На даний час працівники ДСНС супроводжують шістьох дітей та двох жінок до транспортного засобу. Решта групи у супроводі рятувальників продовжить спуск до населеного пункту пішки", - розповіли в ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні у західних областях України та в Києві оголосили штормове попередження; синоптики прогнозували сильні грозові дощі.

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Новини України ГідрометцентрГоверлаКарпатытуристы
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