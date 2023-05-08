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В Карпатах насыпало снега и ударил мороз (фото)

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Карпаты, Понедельник 08 мая 2023 12:25
В Карпатах насыпало снега и ударил мороз (фото) Фото: на горе Поп Иван Черногорский выпало 5 см снега (facebook.com/chornogora.rescue)
Автор: Мария Кучерявец

В Карпатах сегодня, 8 мая, ухудшилась погода. В горах насыпало снег и ударил мороз.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 09:00, 08.05.2023 в г. Поп Иван Черногорский облачно, туман, ветер северо-восточный, 8 м/с., температура воздуха -4°С, выпало до 5 сантиметров снега", - говорится в сообщении.

В Карпатах насыпало снега и ударил мороз (фото)

Напомним, по данным синоптиков, в Украине местами ожидаются кратковременные и небольшие дожди. Возможны также заморозки на поверхности почвы 0-5°.

Добавим, также недавно синоптики дали прогноз погоды на ближайший месяц.

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