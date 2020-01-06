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ГСЧС предупреждает о значительной опасности схода лавин

Новости » Происшествия     06.01.2020 - 13:08
ГСЧС предупреждает о значительной опасности схода лавин
Иллюстративное фото (wikimedia.org dahu1)

Опасность схода лавин остается в трех областях

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает местных жителей и туристов об опасности схода снежных лавин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Указано, что опасность схода лавин есть в трех областях - Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской.

"По данным Укргидрометцентра, 6-7 января на высокогорье Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3-й уровень)", - предупредили спасатели.

Напомним, в западных областях Украины 5 января было объявлено штормовое предупреждение. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям отмечали, что ожидается усиление ветра до 20 м/с.

Как писало РБК-Украина, в Украине объявили открытым снеголавинный сезон. Высокая вероятность схода лавин наблюдается в западных областях.

Добавим также, ранее сообщалось, что первая декада января будет довольно теплой - днем температура будет колебаться на уровне нуля, с перевесом в ту или иную сторону, ночью возможен небольшой мороз. Но уже со Старого Нового года столбики термометров ночью опустятся до -6 на юге до -20 на северо-востоке, но днем мороз будет не очень сильным.

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