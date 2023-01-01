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У Карпатах можливі сходження лавин. Рятувальники попереджають про небезпеку

Фото: у Карпатах можливі сходження лавин (t.me/dsns_telegram)
Автор: Тетяна Степанова

У понеділок, 2 січня, на високогір'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей прогнозується лавинна небезпека, тому українцям варто утриматися від походів у гори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

"2 січня, у зв'язку з відлигою, на високогір'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна снiголавинна небезпека", - йдеться в повідомленні.

З огляду на це, українцям краще утриматися від походів у гори.

Нагадаємо, Карпати вчора, 31 грудня, засипало снігом. У горах тримаються мінусова температура та туман.

Як повідомлялося раніше, 30 грудня - 1 січня на високогір'ї Івано-Франківській утримається лавинна небезпека, тому українцям варто відмовитися від походів у гори.

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