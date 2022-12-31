Справжній передноворічний день. Карпати замело снігом (фото)

Карпати сьогодні, 31 грудня, засипало снігом. У горах тримаються мінусова температура та туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

"Станом на 09:00, 31.12.2022 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, вітер західній, 14 м/с., температура повітря -3°С", - йдеться в повідомленні. Додамо, що Піп Іван - одна з найвищих вершин українських Карпат, висота якої 2020,5 метра.