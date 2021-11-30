В Карпатах мороз до -12 и метель
Фото: в Карпатах идет снег (facebook.com/MNS.GOV.UA)
В Карпатах значительно опустилась температура воздуха - до -12 градусов мороза. Кроме того, в горах метель.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Черногорский горный поисково-спасательный пост.
На г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 м. Ветер юго-западной 8-10 м/с. Метель. Температура воздуха -12.
Кроме того, сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение в ряде областей, в том числе и в Ивано-Франковской.
Фото: в горах метель (facebook.com/chornogora.rescue112)