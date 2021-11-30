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В Карпатах мороз до -12 и метель

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Карпаты, Вторник 30 ноября 2021 10:03
В Карпатах мороз до -12 и метель Фото: в Карпатах идет снег (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Анастасия Рокитна

В Карпатах значительно опустилась температура воздуха - до -12 градусов мороза. Кроме того, в горах метель.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Черногорский горный поисково-спасательный пост.

На г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 м. Ветер юго-западной 8-10 м/с. Метель. Температура воздуха -12.

Кроме того, сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение в ряде областей, в том числе и в Ивано-Франковской.

В Карпатах мороз до -12 и метельФото: в горах метель (facebook.com/chornogora.rescue112)

Напомним, сегодня сильные порывы ветра будут в 11 областях и в Киеве.

Кроме того, полиция опубликовала рекомендацию по парковке авто в непогоду.

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