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На улице ветрено. Полиция опубликовала рекомендацию по парковке автомобилей

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Киев, Вторник 30 ноября 2021 09:28
На улице ветрено. Полиция опубликовала рекомендацию по парковке автомобилей Фото: полиция опубликовала рекомендацию по парковке автомобилей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киевской области сегодня днем будет сильный ветер. Полиция опубликовала рекомендацию по парковке автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу патрульной полиции Киевской области.

"На улице ветрено. Советуем парковать транспортные средства в безопасных местах, избегая сухостоя и ненадежно закрепленных предметов", - посоветовали в полиции.

Отметим, сегодня штормовое предупреждение объявлено в 11 областях и Киеве. Сильный ветер будет в таких регионах:

  • Сумской,
  • Черниговской,
  • Киевской,
  • Житомирской,
  • Ровенской,
  • Волынской,
  • Тернопольской,
  • Львовской,
  • Черновицкой,
  • Хмельницкой,
  • Ивано-Франковской.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на сегодня.

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