На улице ветрено. Полиция опубликовала рекомендацию по парковке автомобилей
Фото: полиция опубликовала рекомендацию по парковке автомобилей (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киевской области сегодня днем будет сильный ветер. Полиция опубликовала рекомендацию по парковке автомобилей.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу патрульной полиции Киевской области.
"На улице ветрено. Советуем парковать транспортные средства в безопасных местах, избегая сухостоя и ненадежно закрепленных предметов", - посоветовали в полиции.
Отметим, сегодня штормовое предупреждение объявлено в 11 областях и Киеве. Сильный ветер будет в таких регионах:
- Сумской,
- Черниговской,
- Киевской,
- Житомирской,
- Ровенской,
- Волынской,
- Тернопольской,
- Львовской,
- Черновицкой,
- Хмельницкой,
- Ивано-Франковской.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на сегодня.