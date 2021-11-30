У Карпатах мороз до -12 і хуртовина
Фото: у Карпатах йде сніг (facebook.com/MNS.GOV.UA)
В Карпатах значно опустилась температура повітря - до -12 градусів морозу. Крім того, в горах хуртовина.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
На г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 40 м. Вітер південно-західній 8-10 м/с. Хуртовина. Температура повітря -12.
Крім того, сьогодні в Україні оголошено штормове попередження у ряді областей, зокрема і в Івано-Франківській.
Фото: в горах хуртовина (facebook.com/chornogora.rescue112)