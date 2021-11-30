ru ua
Вт, 30 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Карпатах мороз до -12 і хуртовина

Новость на русском →
Карпати, Вівторок 30 листопада 2021 10:03
У Карпатах мороз до -12 і хуртовина Фото: у Карпатах йде сніг (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Анастасія Рокитна

В Карпатах значно опустилась температура повітря - до -12 градусів морозу. Крім того, в горах хуртовина.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

На г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 40 м. Вітер південно-західній 8-10 м/с. Хуртовина. Температура повітря -12.

Крім того, сьогодні в Україні оголошено штормове попередження у ряді областей, зокрема і в Івано-Франківській.

У Карпатах мороз до -12 і хуртовинаФото: в горах хуртовина (facebook.com/chornogora.rescue112)

Нагадаємо, сьогодні сильні пориви вітру будуть в 11 областях та в Києві.

Крім того, поліція опублікувала рекомендацію щодо паркування авто в негоду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
Зеленський звільнив начальника контррозвідки СБУ
Зеленський звільнив начальника контррозвідки СБУ
DAILY
Укол кожному. Де у світі вводять обов'язкову вакцинацію і чого чекати українцям
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Укол кожному. Де у світі вводять обов'язкову вакцинацію і чого чекати українцям