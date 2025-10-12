У Карпатах - мокрий сніг, у центрі заморозки: прогноз погоди на наступний тиждень

За даними синоптиків, 13 жовтня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями та місцями невеликими дощами. На півдні та сході вночі опадів не прогнозують. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у північно-східних регіонах місцями можливі пориви до 15–20 м/с.

Температура вночі становитиме від +3 до +8 градусів, вдень від +7 до +12 градусів. На півдні буде тепліше: вночі - до +11 градусів, вдень до +15 градусів. У Карпатах можливий невеликий дощ, а вночі - мокрий сніг. Температура в горах коливатиметься від +2 до -3 градусів вночі та до +8 градусів вдень.



Погода у Києві

У Києві та області 13 жовтня прогнозується хмарна погода з проясненнями й невеликим дощем. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Вночі температура становитиме до +3 градусів, удень до +12 градусів. У столиці вночі очікується +6 градусів, вдень до +12 градусів.

Також Гідрометцентр попередив про заморозки на поверхні ґрунту вночі 14-15 жовтня у південних, центральних, східних та Сумській областях. Їм присвоєно І рівень небезпечності (жовтий).