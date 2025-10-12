RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Карпатах - мокрый снег, в центре заморозки: прогноз погоды на следующую неделю

Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды на следующую неделю (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Украинский гидрометеорологический центр обнародовал прогноз погоды на 13 октября и предупредил о возможных заморозках в последующие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, 13 октября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями и местами небольшими дождями. На юге и востоке ночью осадков ночью не прогнозируют. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в северо-восточных регионах местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью составит от +3 до +8 градусов, днем от +7 до +12 градусов. На юге будет теплее: ночью - до +11 градусов, днем до +15 градусов. В Карпатах возможен небольшой дождь, а ночью - мокрый снег. Температура в горах будет колебаться от +2 до -3 градусов ночью и до +8 градусов днем.

Погода в Киеве

В Киеве и области 13 октября прогнозируется облачная погода с прояснениями и небольшим дождем. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью температура составит до +3 градусов, днем до +12 градусов. В столице ночью ожидается +6 градусов, днем до +12 градусов.

Также Гидрометцентр предупредил о заморозках на поверхности почвы ночью 14-15 октября в южных, центральных, восточных и Сумской областях. Им присвоен І уровень опасности (желтый).

 

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

Гидрометцентр