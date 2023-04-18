В Карпатах мокрий сніг. Синоптики розповіли про погоду сьогодні в Україні

Сьогодні, 18 квітня, у Карпатах очікується мокрий сніг. Удень на більшій частині України не обійдеться без дощів, а термометри покажуть максимально +20 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Як повідомлялось, у Києві цьогорічна повінь збільшується від половини до одного метра у порівнянні з минулими роками. При цьому до критичного рівня води в Дніпрі лишається ще 50-60 см.

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