В Карпатах мокрый снег. Синоптики рассказали о погоде сегодня в Украине

Сегодня, 18 апреля, в Карпатах ожидается мокрый снег. При этом днем на большой части Украины не обойдется без дождей, а термометры покажут максимально +20 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Как сообщалось, в Киеве наводнение этого года увеличивается от половины до одного метра по сравнению с прошлыми годами. При этом до критического уровня воды в Днепре остается 50-60 см.

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