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В Карпатах мокрий сніг. Синоптики розповіли про погоду сьогодні в Україні

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Україна, Вівторок 18 квітня 2023 07:00
В Карпатах мокрий сніг. Синоптики розповіли про погоду сьогодні в Україні Фото: сьогодні у Карпатах випаде сніг (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 18 квітня, у Карпатах очікується мокрий сніг. Удень на більшій частині України не обійдеться без дощів, а термометри покажуть максимально +20 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Мінлива хмарність. Вдень в більшості областей невеликий дощ.

Вітер

східний, 5-10 м/с.

Температура повітря

  • вдень 11-16°;
  • в Криму та на Закарпатті до 20°;
  • на високогір'ї Карпат місцями невеликий мокрий сніг; вдень 1-6° тепла.

В Карпатах мокрий сніг. Синоптики розповіли про погоду сьогодні в Україні

Як повідомлялось, у Києві цьогорічна повінь збільшується від половини до одного метра у порівнянні з минулими роками. При цьому до критичного рівня води в Дніпрі лишається ще 50-60 см.

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