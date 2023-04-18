В Карпатах мокрий сніг. Синоптики розповіли про погоду сьогодні в Україні
Сьогодні, 18 квітня, у Карпатах очікується мокрий сніг. Удень на більшій частині України не обійдеться без дощів, а термометри покажуть максимально +20 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Опади
Мінлива хмарність. Вдень в більшості областей невеликий дощ.
Вітер
східний, 5-10 м/с.
Температура повітря
- вдень 11-16°;
- в Криму та на Закарпатті до 20°;
- на високогір'ї Карпат місцями невеликий мокрий сніг; вдень 1-6° тепла.
Як повідомлялось, у Києві цьогорічна повінь збільшується від половини до одного метра у порівнянні з минулими роками. При цьому до критичного рівня води в Дніпрі лишається ще 50-60 см.
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