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В Карпатах мокрый снег. Синоптики рассказали о погоде сегодня в Украине

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Украина, Вторник 18 апреля 2023 07:00
В Карпатах мокрый снег. Синоптики рассказали о погоде сегодня в Украине Фото: сегодня в Карпатах выпадет снег (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 18 апреля, в Карпатах ожидается мокрый снег. При этом днем на большой части Украины не обойдется без дождей, а термометры покажут максимально +20 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

Облачно с прояснениями. Днем в большинстве областей небольшой дождь.

Ветер

восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха

  • днем 11-16°;
  • в Крыму и Закарпатье до 20°;
  • на высокогорье Карпат местами небольшой мокрый снег; днем 1-6° тепла.

В Карпатах мокрый снег. Синоптики рассказали о погоде сегодня в Украине

Как сообщалось, в Киеве наводнение этого года увеличивается от половины до одного метра по сравнению с прошлыми годами. При этом до критического уровня воды в Днепре остается 50-60 см.

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