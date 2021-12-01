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В Карпатах снова метель: видимость в горах ограничена 

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 1 декабря Карпаты продолжает засыпать снегом. Видимость ограничена до 40 метров, температура воздуха в горах опустилась до -11 градусов мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 08:25. 01.12.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 м. Падает снег. Ветер юго-западный 10-11 м/с. Метель. Температура воздуха -11", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, в первый день зимы Украину накроют снегопады в западных областях. Температура воздуха на западе опустится до 2+4 днем, а ночью -1+1.

Добавим, Укргидрометцентре дали прогноз погоды на месяц - чего ждать украинцам в декабре.

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