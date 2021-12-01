ru ua
Ср, 01 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Карпатах снова метель: видимость в горах ограничена 

Новина українською →
Карпаты, Среда 01 декабря 2021 09:08
В Карпатах снова метель: видимость в горах ограничена  Фото: в Карпатах снова метель (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 1 декабря Карпаты продолжает засыпать снегом. Видимость ограничена до 40 метров, температура воздуха в горах опустилась до -11 градусов мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 08:25. 01.12.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 м. Падает снег. Ветер юго-западный 10-11 м/с. Метель. Температура воздуха -11", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, в первый день зимы Украину накроют снегопады в западных областях. Температура воздуха на западе опустится до 2+4 днем, а ночью -1+1.

Добавим, Укргидрометцентре дали прогноз погоды на месяц - чего ждать украинцам в декабре.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карпаты Снегопад
NEWS
Лукашенко впервые назвал Крым "де-юре российским". И посетит его с Путиным
Лукашенко впервые назвал Крым "де-юре российским". И посетит его с Путиным
DAILY
Андрей Ермак: Атакуя государство, олигархи угрожают самому существованию Украины
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Андрей Ермак: Атакуя государство, олигархи угрожают самому существованию Украины