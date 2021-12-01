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У Карпатах знову хуртовина: видимість у горах обмежена 

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Карпати, Середа 01 грудня 2021 09:08
У Карпатах знову хуртовина: видимість у горах обмежена  Фото: у Карпатах знову хуртовина (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 1 грудня Карпати продовжує засипати снігом. Видимість обмежена до 40 метрів, температура повітря в горах опустилась до -11 градусів морозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

"Станом на 08:25. 01.12.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 40 м. Падає сніг. Вітер південно-західній 10-11 м/с. Хуртовина. Температура повітря - 11", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, у перший день зими Україну накриють снігопади у західних областях. Температура повітря на заході опуститься до 2+4 вдень, а вночі -1+1.

Додамо, Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на місяць - на що чекати українцям у грудні.

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Карпаты Снігопад
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