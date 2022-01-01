В Карпатах метель: синоптики объявили предупреждение для украинцев

Синоптики предупредили о метели в Карпатах. В горах есть угроза схода лавин.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Сегодня и завтра на высокогорье восточной части Закарпатской области и в горах Львовской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
1 января в горах Ивано-Франковской области, в связи с метелями и осадками, ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Напомним, в первый день 2022 года на всей территории Украины дождливая погода, а в северо-восточных регионах - со снегом.