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В Карпатах хуртовина: синоптики оголосили попередження для українців

Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики попередили про хуртовину в Карпатах. В горах є загроза сходження лавин.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні та завтра на високогір’ї східної частини Закарпатської області та в горах Львівської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

1 січня у горах Iвано-Франкiвської області, у зв’язку з хуртовинами та опадами, очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, у перший день 2022 року на всій території України дощова погода, а у північно-східних регіонах - зі снігом.

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Карпаты