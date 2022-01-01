В Карпатах хуртовина: синоптики оголосили попередження для українців

Синоптики попередили про хуртовину в Карпатах. В горах є загроза сходження лавин.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Сьогодні та завтра на високогір’ї східної частини Закарпатської області та в горах Львівської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
1 січня у горах Iвано-Франкiвської області, у зв’язку з хуртовинами та опадами, очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
Нагадаємо, у перший день 2022 року на всій території України дощова погода, а у північно-східних регіонах - зі снігом.