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Шквалы, дожди, а местами - снег: какой будет погода в первый день 2022 года

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Украина, Суббота 01 января 2022 07:00
Шквалы, дожди, а местами - снег: какой будет погода в первый день 2022 года Фото: погода в Украине 1 января будет со шквалами, дождями и снегом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 1 января на всей территории Украины будет дождливая погода, а в северо-восточных регионах - со снегом. Ожидаются шквалы, днем температура воздуха поднимется местами до +8.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

В восточных и северо-восточных областях ожидается снег с дождем, на дорогах гололедица. Впрочем, на остальных территориях также будет идти дождь, но уже без снега. Ночью в западных областях и днем на Правобережье местами порывы ветра 15-20 м/с.

Температура воздуха, по данным синоптиков, составит:

  • в западных областях днем +5 +8, ночью +2 +6 градусов;
  • на севере страны +1 +7 днем, а ночью от -3 до +4;
  • в восточных областях днем +1 +3 градусов, а ночью -1 -5 мороза;
  • на юге страны днем +3 +8 градусов, ночью +1 +4;
  • в центральных областях днем +3 +7, а ночью от 0 до +4.

Шквалы, дожди, а местами - снег: какой будет погода в первый день 2022 года

Погода в Киеве

Сегодня в столице в течение суток ожидается небольшой дождь. Столбики термометра днем покажут +4 +6 градусов, ночью +1 +3.

Шквалы, дожди, а местами - снег: какой будет погода в первый день 2022 года

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