ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Погода на сегодня: в Украине дожди со снегом, температура до +6

Новости » Общество    05.12.2018 - 08:00
Погода на сегодня: в Украине дожди со снегом, температура до +6
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве днем от +1 до +3

Погода на сегодня: 5 декабря 2018 практически на всей территории Украины пройдут дожди со снегом, температура воздуха днем от 0 до +6. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков,на западе без осадков в Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровенской и Тернопольской областях, температура воздуха днем от 0 до +3, ночью от -1 до +3. В северных областях дожди со снегом, днем от 0 до +3, ночью от -2 до +3. В центральной части местами дожди, днем от 0 до +3, ночью от -2 до +2.

На востоке облачно с прояснениями, днем от 0 до +2, ночью от 0 до -3. На юге солнечно, в Одесской и Николаевской областях дожди, температура днем от 0 до +4, ночью от -2 до +2. В Крыму солнечно и без осадков, днем от +4 до +6, ночью от +2 до +4.

Погода на сегодня: в Украине дожди со снегом, температура до +6

Фото: погода в Украине 5 декабря

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 5 декабря преимущественно дожди, днем от +1 до +3, ночью от +1 до +3. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Погода на сегодня: в Украине дожди со снегом, температура до +6

Фото: погода в Киеве и области

На пожарах в Украине за неделю погибли 70 человек, - ГСЧС
Новости Украины ГидрометцентрГСЧСсиноптики
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь