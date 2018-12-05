У Карпатах місцями висота снігового покриву перевищує 30 см

Фото: Карпати (facebook.com/lavyny.official)

Станом на ранок 5 грудня температура повітря в Карпатах досягала -5 градусів морозу

У Карпатах станом на ранок 5 грудня 2018 року місцями висота снігового покриву перевищує 30 см. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру у Facebook.

Так, за даними сніголавинних станцій, станом на восьму годину ранку 5 грудня на Сл Пожежевська температура повітря становить -5 градусів, вітер до 6 м/с, хмарно, сніг. Висота снігового покриву досягає 33 см, сніг свіжий і не стабільний, лавинонебезпечно.

Крім того, на Сл Плай температура повітря становить -4,8 градусів, вітер до 5 м/с, хмарно, висота снігового покриву становить 2 см, сніг старий, щільний.

"На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря -3,6 градуси, сніг. Висота снігового покриву становить 29 см", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 5 грудня 2018 року, практично на всій території України пройдуть дощі зі снігом, температура повітря вдень від 0 до +6.

Як писало РБК-Україна, у Києві сьогодні, 5 грудня 2018, синоптики прогнозують мокрий сніг та ожеледицю на дорогах столиці.