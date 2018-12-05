ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Карпатах місцями висота снігового покриву перевищує 30 см

Новини » Суспільство    05.12.2018 - 11:42
У Карпатах місцями висота снігового покриву перевищує 30 см
Фото: Карпати (facebook.com/lavyny.official)

Станом на ранок 5 грудня температура повітря в Карпатах досягала -5 градусів морозу

У Карпатах станом на ранок 5 грудня 2018 року місцями висота снігового покриву перевищує 30 см. Про це повідомляє РБК-Україна  з посиланням на повідомлення відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру у Facebook.

Так, за даними сніголавинних станцій, станом на восьму годину ранку 5 грудня на Сл Пожежевська температура повітря становить -5 градусів, вітер до 6 м/с, хмарно, сніг. Висота снігового покриву досягає 33 см, сніг свіжий і не стабільний, лавинонебезпечно.

Крім того, на Сл Плай температура повітря становить -4,8 градусів, вітер до 5 м/с, хмарно, висота снігового покриву становить 2 см, сніг старий, щільний.

"На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря -3,6 градуси, сніг. Висота снігового покриву становить 29 см", - йдеться у повідомленні.

У Карпатах місцями висота снігового покриву перевищує 30 см

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 5 грудня 2018 року, практично на всій території України пройдуть дощі зі снігом, температура повітря вдень від 0 до +6. 

Як писало РБК-Україна, у Києві сьогодні, 5 грудня 2018, синоптики прогнозують мокрий сніг та ожеледицю на дорогах столиці. 

Сніг у Києві: комунальники заздалегідь підготували 350 одиниць техніки "Укравтодор" попереджає про проблеми на дорогах через снігопади
Новини України снегКарпаты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся