В Карпатах ищут заблудившегося туриста

В Закарпатской области спасатели ищут заблудившегося в горах туриста. Турист во время катания на лыжах на горе Гемба съехал с трассы, потерял ориентир и заблудился.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Турист заблудился вблизи села Пилипец в Межгорском районе. Сейчас связь с ним отсутствует. К поиску заблудившегося туристу привлекли 10 спасателей и три единицы техники.

Сегодня в горах Закарпатской области прогнозировали значительную опасность схода лавин из-за снегопадов и метели. Спасатели просят граждан не ходить сейчас в горы.

Напомним, на прошлой неделе в Карпатах более суток искали заблудившегося туриста. Его нашли волонтеры, которые помогали спасателям в поисковой операции. Поиски туриста осложнялись непогодой.

Добавим, сегодня в западных областях Украины прогнозировали снегопады. Также синоптики предупредили о сильных морозах.