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У Карпатах шукають заблукалого туриста

Автор: Дмитро Левицький

У Закарпатській області рятувальники шукають заблукалого в горах туриста. Турист під час катання на лижах на горі Гемба з'їхав з траси, втратив орієнтир та заблукав.

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Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Турист заблукав поблизу села Пилипець в Міжгірському районі. Зараз зв'язок з ним відсутній. До пошуку заблукалого туристу залучили 10 рятувальників та три одиниці техніки.

Сьогодні у горах Закарпатської області прогнозували значну небезпеку сходження лавин через снігопади та хуртовини. Рятувальники просять громадян не ходити зараз у гори.

Нагадаємо, минулого тижня в Карпатах понад добу шукали заблукалого туриста. Його знайшли волонтери, які допомагали рятувальникам в пошуковій операції. Пошуки туриста ускладнювалися негодою.

Додамо, сьогодні у західних областях України прогнозували снігопади. Також синоптики попередили про сильні морози.

Прогноз погоди
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