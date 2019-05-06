В Карпатах грузовик с туристами упал в реку с высоты около 40 метров, на данный момент неизвестна судьба шестерых человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook МВД Украины.

Сообщается, что инцидент произошел в селе Красник Верховинского района Ивано-Франковской области. По данным правоохранителей, грузовик с туристами упал в реку Черный Черемош с высоты около 40 метров.

"В автомобиле находились предварительно 23 человека. 14 из них спаслись самостоятельно, 3 спасли силами ГСЧС (направлены в лечебные учреждения). Судьба 6 человек остается неизвестной", - добавили в МВД.

Фото: спасатели на месте падения грузовика (facebook.com/mvs.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах нашли заблудившихся туристов из Киева. Жители столицы заблудились в районе горы Сивуля из-за высоких снежных заносов.

До этого в январе в Карпатах трое киевлян, которые проходили туристический маршрут в районе горы Стог, попали под снежную лавину, в результате инцидента один из них погиб. Одному из пострадавших удалось самому выбраться из-под снега и помочь другому туристу. После этого они откопали из-под снега третьего участника группы, однако мужчина уже не подавал признаки жизни.