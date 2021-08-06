В Карпатах грибами отравились три человека, они в реанимации
Фото: после отравления три человека в реанимации (Виталий Носач, РБК-Украина)
В селе Карпатское Львовской области три человека отравились грибами. Они попали в реанимацию Турковской больницы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Так, 5 августа в 22:30 поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение с предварительным диагнозом "отравление грибами", поступили три человека, жители с. Карпатский (Боринская ТГ) Самборского района 1960, 1988 и 1996 года рождения.
"Состояние пострадавших - средней степени тяжести. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на днях под Черновцами трое взрослых и двое детей отравились грибами, которые собирали в лесу недалеко от села Селятин в Вижницком районе.