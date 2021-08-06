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В Карпатах грибами отравились три человека, они в реанимации

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Пятница 06 августа 2021 09:11
В Карпатах грибами отравились три человека, они в реанимации Фото: после отравления три человека в реанимации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В селе Карпатское Львовской области три человека отравились грибами. Они попали в реанимацию Турковской больницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Так, 5 августа в 22:30 поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение с предварительным диагнозом "отравление грибами", поступили три человека, жители с. Карпатский (Боринская ТГ) Самборского района 1960, 1988 и 1996 года рождения.

"Состояние пострадавших - средней степени тяжести. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на днях под Черновцами трое взрослых и двое детей отравились грибами, которые собирали в лесу недалеко от села Селятин в Вижницком районе.

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Львовская область Карпаты отравление реанимация
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