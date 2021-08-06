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В Карпатах грибами отруїлися троє людей, вони в реанімації

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П'ятниця 06 серпня 2021 09:11
В Карпатах грибами отруїлися троє людей, вони в реанімації Фото: після отруєння троє людей в реанімації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У селі Карпатське Львівської області троє людей отруїлися грибами. Вони потрапили в реанімацію Турківської лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, 5 серпня о 22:30 надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення з попереднім діагнозом "отруєння грибами", поступили три особи, мешканці с. Карпатське (Боринська ТГ) Самбірського району 1960, 1988 та 1996 року народження.

"Стан потерпілих ‒ середнього ступеня важкості. Обставини події встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на днях під Чернівцями троє дорослих та двоє дітей отруїлися грибами, які збирали у лісі неподалік села Селятин у Вижницькому районі.

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Львовская область Карпаты отруєння реанимация
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