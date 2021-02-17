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В Карпатах четвертые сутки ищут заблудившегося в горах туриста

Автор: Игорь Литвиненко

В Карпатах на склоне горы Гемба продолжаются поиски пропавшего туриста. Он заблудился еще 13 февраля.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

К поисковым работам за прошедшие сутки привлекались 56 человек и 13 единиц техники, в том числе и вертолет.

Отмечается, что 13 февраля возле села Березники Свалявского района в Карпатах во время катания на лыжах заблудились два жителя Киева. 14 февраля одного из них нашли, его состояние удовлетворительные. Поиски второго туриста продолжаются.

Напомним, в целом в Карпатах 14 февраля проходили поиски 12 туристов, всех кроме одного нашли. Утром 14 февраля в Карпатах сохранялась угроза схода снежных лавин. Синоптики объявили третий уровень опасности.

Также синоптики предупреждали о схождении лавин в Карпатах вчера, 16 февраля.

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня, 17 февраля, западные и некоторые центральные регионы Украины накроют снегопады. Температура воздуха в Украине днем будет колебаться от -11 до +1, а ночью столбики термометров опустятся до -23.

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Новости Украины КарпатыГСЧСтуристы
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