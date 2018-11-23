В Карпатах в ближайшие дни ожидается до 30 см снега

Фото: гора Поп Иван Черногорский (facebook.com/MNS.GOV.UA)

В Карпатах 25-27 ноября ожидается снегопад

В высокогорье Карпатах в ближайшие дни ожидается до 30 см снега. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра в Facebook.

Как отмечается, в результате прохождения по территории Карпат активного циклона 25 ноября в горох ожидается дождь, который перейдет в мокрый снег, а 26-27 ноября - мокрый снег, сильный снег.

"Прирост снежного покрова составит: в горах - 10-20 см, в высокогорье - до 30 см", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине 26-27 ноября ожидается ухудшение погодных условий: снег, гололедица и сильный ветер.

Отметим, спасатели Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям призывают туристов воздержаться от походов в Карпаты в периоды ухудшения погодных условий, особенно в осенне-зимний период. В случае похода в горы спасатели напоминают о необходимости зарегистрироваться и получить консультацию сотрудников горной поисково-спасательной службы относительно выбранного маршрута и возможного ухудшения погодных условий.