В ГСЧС призывают туристов воздержаться от походов в Карпаты во время непогоды

Фото: гора Поп-Иван Черногорский (facebook.com/MNS.GOV.UA)

На горе Поп Иван Черногорский сегодня 10 градусов мороза

Спасатели призывают туристов воздержаться от походов в Карпаты в периоды ухудшения погодных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Как отмечается, по данным Черногорского горного поисково-спасательного поста, 16 ноября на горе Поп Иван Черногорский облачно, небольшой снег, ветер северо-восточный, 11-12 м/с. Температура воздуха составляет -10 градусов.

"В периоды ухудшения погодных условий, особенно в осенне-зимний период, любителям горного отдыха нужно воздержаться от туристических походов в Карпаты", - говорится в сообщении.

В случае похода в горы спасатели напоминают о необходимости зарегистрироваться и получить консультацию сотрудников горной поисково-спасательной службы относительно выбранного маршрута и возможного ухудшения погодных условий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине завтра, 17 ноября 2018 года, местами ожидается снег и гололедица на дорогах. Кроме того, сегодня в Украине ожидается усиление ветра до 20 м/с.