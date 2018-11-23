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У Карпатах найближчими днями очікується до 30 см снігу

Новини » Суспільство    23.11.2018 - 15:32
У Карпатах найближчими днями очікується до 30 см снігу
Фото: гора Піп Іван Чорногірський (facebook.com/MNS.GOV.UA)

У Карпатах 25-27 листопада очікується снігопад

У високогір'ї Карпатах найближчими днями очікується до 30 см снігу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру у Facebook.

Як зазначається, внаслідок проходження по території Карпат активного циклону 25 листопада у горох очікується дощ, який перейде у мокрий сніг, а 26-27 листопада - мокрий сніг, сильний сніг.

"Приріст снігового покриву складатиме: у горах - 10-20 см, у високогір'ї - до 30 см", - йдеться у повідомленні.

У Карпатах найближчими днями очікується до 30 см снігу

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні 26-27 листопада очікується погіршення погодних умов: сніг, ожеледиця та сильний вітер.

Зазначимо, рятувальники Держслужби України з надзвичайних ситуацій закликають туристів утриматися від походів у Карпати у періоди погіршення погодних умов, особливо в осінньо-зимовий період. У разі походу у гори рятувальники нагадують про необхідність зареєструватися і отримати консультацію працівників гірської пошуково-рятувальної служби щодо обраного маршруту і можливого погіршення погодних умов.

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