В Карпатах в ближайшие дни оттепель. Синоптики предупреждают о снеголавинной опасности

Так, по информации Укргидрометцентра, 10-11 мая, в связи с оттепелью, на высокогорье восточной части Закарпатской области и Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (ІІІ уровень).

Ранее сообщалось, что сегодня в некоторых областях Украины ожидается ухудшение погоды. Прогнозируют заморозки и сильный ветер.

РБК-Украина писало, что в восточных областях, а именно в Харьковской, Луганской и Донецкой, сегодня грозовые дожди. Днем будет +11+13, а ночью +3+5. На юге страны сухо, днем +17+20, а ночью +5+8.

Напомним, 8 мая сообщалось, что в Карпатах за ночь выпало до 20 сантиметров снега. Температура воздуха опустилась до -3 градусов.