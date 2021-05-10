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В Карпатах в ближайшие дни оттепель. Синоптики предупреждают о снеголавинной опасности

Автор: РБК-Украина

В Карпатах ожидается повышение температуры воздуха, что повлечет оттепель. Существует угроза схода снежных лавин.

Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, по информации Укргидрометцентра, 10-11 мая, в связи с оттепелью, на высокогорье восточной части Закарпатской области и Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (ІІІ уровень).

Ранее сообщалось, что сегодня в некоторых областях Украины ожидается ухудшение погоды. Прогнозируют заморозки и сильный ветер.

РБК-Украина писало, что в восточных областях, а именно в Харьковской, Луганской и Донецкой, сегодня грозовые дожди. Днем будет +11+13, а ночью +3+5. На юге страны сухо, днем +17+20, а ночью +5+8.

Напомним, 8 мая сообщалось, что в Карпатах за ночь выпало до 20 сантиметров снега. Температура воздуха опустилась до -3 градусов.

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