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Дожди отошли и потеплело: прогноз погоды на сегодня

Новина українською → Киев, Понедельник 10 мая 2021 10:00
Дожди отошли и потеплело: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине потеплело (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Украину пришло потепление. В большинстве областей будет сухо и поднимется температура воздуха.

Об этом сообщает пресс-центр УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех регионах

В большинстве областей сегодня сухо и без осадков. В западных регионах днем будет +19+23, а ночью +3+5. На севере и в центре страны ожидается днем +17+20, а ночью +5-2.

В восточных областях, а именно в Харьковской, Луганской и Донецкой, сегодня грозовые дожди. Днем будет +11+13, а ночью +3+5. На юге страны сухо, днем +17+20, а ночью +5+8.

Дожди отошли и потеплело: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В столице сегодня будет солнечно и тепло. Днем передают +17+19, а ночью +2+4.

Напомним, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Кроме того, в стране ближайшие две ночи будут заморозки.

Кроме того, в Карпатах за ночь выпало до 20 сантиметров снега. Температура воздуха опустилась до -3 градусов.

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