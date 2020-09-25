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Карнавал в Рио-де-Жанейро перенесли из-за коронавируса

Рио-де-Жанейро, Пятница 25 сентября 2020 07:21
Карнавал в Рио-де-Жанейро перенесли из-за коронавируса
Фото: Карнавал в Бразилии (pxhere.com)
Автор: Артур Родивилов

Традиционные карнавальные шествия в Рио-де-Жанейро не состоятся в феврале 2021 года из-за пандемии коронавирусной инфекции. К такому решению пришла Независимая лига школ самбы.

Об этом сообщает Globo со ссылкой на заявление президента лиги Хорхе Кастанейры.

В настоящее время говорить о возможных датах проведения шествия преждевременно, уверен президент лиги. По его словам, проведение карнавала зависит от сроков получения вакцины от коронавируса и проведения иммунизации.

"Это не отмена, а перенос сроков и поиск решения. В феврале парад провести нельзя", - заявил Кастанейра.

Напомним, ранее в Германии власти федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия заявили о запрете больших карнавальных мероприятий из-за карантина.

Карнавальный сезон там начинается 11 ноября. Немцы традиционно проводят шествия, уличные гуляния и празднования в пивных.

Власти итальянского региона Венето также объявили об отмене Венецианскго карнавала из-за угрозы распространения коронавируса.

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