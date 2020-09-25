Карнавал в Ріо-де-Жанейро перенесли через коронавірус

Фото: Карнавал у Бразилії (pxhere.com)

Традиційна карнавальна хода в Ріо-де-Жанейро не відбудеться у лютому 2021 року через пандемію коронавірусної інфекції. До такого рішення прийшла Незалежна ліга шкіл самби.

Про це повідомляє Globo з посиланням на заяву президента ліги Хорхе Кастанейри.

Зараз говорити про можливі дати проведення ходи передчасно, впевнений президент ліги. За його словами, проведення карнавалу залежить від строків отримання вакцини від коронавірусу і проведення імунізації.

"Це не скасування, а перенесення термінів і пошук рішення. У лютому парад провести не можна", - заявив Кастанейра.

Нагадаємо, раніше в Німеччині влада федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія заявила про заборону великих карнавальних заходів через карантин.

Карнавальний сезон там починається 11 листопада. Німці традиційно проводять ходи, вуличні гуляння і святкування в пивних.

Влада італійського регіону Венето також оголосила про скасування Венеціанського карнавалу через загрозу поширення коронавірусу.