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Жодного реального строку. Із 126 засуджених за контрабанду у 2024-2025 роках усі 65 осіб, яким призначили позбавлення волі, отримали звільнення з випробуванням.

Із 126 засуджених за контрабанду у 2024-2025 роках усі 65 осіб, яким призначили позбавлення волі, отримали звільнення з випробуванням. Штрафи як "податок на ризик". Санкції за контрабанду часто становлять лише 1,5% від вартості вилученого товару. Це не створює стримувального ефекту для бізнесу з багатомільйонними оборотами.

Санкції за контрабанду часто становлять лише 1,5% від вартості вилученого товару. Це не створює стримувального ефекту для бізнесу з багатомільйонними оборотами. Угоди замість розслідувань. Прокуратура масово укладає угоди про визнання винуватості з водіями та кур’єрами, не встановлюючи замовників, постачальників і кінцевих вигодонабувачів.

Прокуратура масово укладає угоди про визнання винуватості з водіями та кур’єрами, не встановлюючи замовників, постачальників і кінцевих вигодонабувачів. Рецепт змін. Потрібно зобов’язати БЕБ розслідувати фінансові ланцюжки схем, ОГП – запровадити жорсткі критерії для угод і нову статистику, а судам – обґрунтовувати кожне пом’якшення вироку.

Відновлення кримінальної відповідальності за контрабанду мало змінити не лише законодавство, а й саму логіку боротьби з незаконним переміщенням товарів. Воно мало забезпечити викриття тих, хто організовує, фінансує та контролює контрабандні потоки.

У проведеному дослідженні ми зіставили офіційну статистику Офісу Генерального прокурора (ОГП), Бюро економічної безпеки (БЕБ) із судовою практикою за 2024-2025 роки. Проаналізували 127 вироків судів першої інстанції та відстежили, як нові норми працюють на практиці.

В результаті виявлено дві взаємопов'язані проблеми:

суди системно пом'якшують передбачені законом покарання;

а розслідування часто обмежуються конкретним виконавцем, не доходячи до організаційної та фінансової структури контрабандних схем.

Від санкцій РНБО до кримінальної відповідальності

Спроби держави системно протидіяти контрабанді розпочалися ще у 2021 році, коли РНБО застосувала персональні санкції щодо десяти осіб та 68 компаній. Це був перший масштабний сигнал про намір держави обмежити економічні ресурси осіб, яких пов'язували з контрабандою.

Паралельно влада почала готувати кримінально-правові зміни. У квітні 2021 року Президент подав законопроєкт №5420 про відновлення відповідальності за товарну й підакцизну контрабанду та недостовірне декларування.

Остаточне законодавче рішення з'явилося у контексті євроінтеграційних зобов'язань. 16 січня 2023 року Україна та ЄС підписали Меморандум про 18 млрд євро макрофінансової допомоги, який зобов’язував криміналізувати великомасштабну контрабанду всіх товарів із санкціями у вигляді позбавлення волі.

На виконання зобов’язання ухвалили Закон №3513-IX. Відповідальність за підакцизні товари запрацювала з 1 січня 2024 року, за інші – з 1 липня.

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Однак суворість законодавства ще не означає невідворотності покарання. Різницю між цими двома речами добре показує один із задокументованих епізодів на пункті пропуску "Порубне", де митники виявили у Mercedes-Benz Sprinter 55 коробок вугільних фільтрів для сигарет. Водій придбав товар у Румунії, сховав його в заздалегідь обладнаному тайнику автомобіля та намагався ввезти в Україну.

Усього вилучили 330 тисяч фільтр-паличок, кожну з них можна було розділити на чотири стандартні фільтри. Отже, партії вистачило б на виробництво приблизно 66 тис. пачок сигарет. Вартість товару оцінили у 12,96 млн грн за висновком митної лабораторії та 15 млн грн – за судовою експертизою.

Оскільки фільтри не є підакцизним товаром, справу кваліфікували за ч. 1 ст. 201-3 ККУ – контрабанда товарів у значному розмірі. Санкція цієї частини передбачає штраф від 10 тисяч до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 тисяч до 425 тисяч грн). Суд призначив штраф у розмірі 204 тисяч грн – лише близько 1,4-1,6% вартості вилученого товару.

Чи можна вважати його співмірним з мільйонною вартістю контрабанди, чи створює це відчутний стримувальний ефект для незаконного бізнес?

Якщо, наприклад, було б доведено, що контрабанду вчинено за попередньою змовою групою осіб, застосовували ч. 2 ст. 201-3 ККУ. Вона передбачає штраф від 850 тисяч до 1,275 млн грн або позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. А доведене вчинення злочину організованою групою, відповідно до ч. 3 цієї статті, карається вже позбавленням волі на строк від 7 до 11 років.

Звісно, суворіша кваліфікація потребує доказів. Придбання товару не доводить змови, але слідство мало б перевірити участь інших потенційних учасників. Натомість у цьому провадженні фігурують водій, невстановлений продавець у Румунії та вилучена партія товару. Хто організував закупівлю, профінансував постачання, забезпечив логістику та мав отримати товар в Україні, не встановлено.

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Не потрібно бути митником чи юристом, щоб зрозуміти, що йдеться не про продукцію для роздрібного продажу, а про сировину для виготовлення сигарет. Масштаб партії та її призначення мали достатні підстави перевірити можливий зв'язок із нелегальним тютюновим виробництвом.

Особливо на тлі того, що БЕБ системно викриває підпільні фабрики у Чернівецькій області. В березні 2026 року повідомлено про викриття такого бізнесу, який міг виробляти до 720 тис. пачок сигарет на добу, а щомісячний незаконний дохід, за оцінкою БЕБ, перевищував 1 млрд грн.

Це не доводить, що саме вилучені на "Порубному" фільтри призначалися для цієї фабрики. Але зрозуміло, що контрабандний товар поставлявся для локального підпільного тютюнового бізнесу.

Тож вилучити товар на кордоні – лише один пазл картинки, один факт переміщення, один обвинувачений. Тому не дивно, що в Україні сірий імпорт і контрабанда посідають друге місце серед найбільших сегментів тіньової економіки. За оцінками CASE Україна, ІСЕТ та Економічної експертної платформи їхні обсяги оцінюються у 300-360 млрд грн, а щорічні втрати державного бюджету – у 105-120 млрд грн.

За кілька років держава пройшла шлях від санкційного блокування активів і законодавчих ініціатив до запровадження кримінальної відповідальності за контрабанду. Проте чи змінилася спроможність правоохоронної системи викривати не лише окремі факти незаконного переміщення, а й сам контрабандний бізнес – питання, на яке судова практика поки не дає переконливої відповіді.

127 вироків – жодного реального ув'язнення

Як показує Державний реєстр судових рішень за період 2024-2025 роки ухвалено 127 вироків судів першої інстанції. Сюди входять всі види контрабандних злочинів (ст. ККУ 201, 201-1, 201-3, 201-4).

Одного обвинуваченого виправдали. Із 126 засуджених 65 (або 52%) отримали основне покарання у вигляді позбавлення волі. І водночас усіх їх звільнили від його відбування на користь умовного строку. 14 осіб отримали основне покарання у вигляді штрафу. Ще 46 засуджених також отримали штраф, але вже як мʼякіше покарання, ніж передбачала санкція відповідної статті.

Інакше кажучи, жоден із засуджених, кому призначили позбавлення волі, фактично не "сидів" у в’язниці. Сукупно у 89% випадків суди застосували механізми, які дозволили уникнути реального ув'язнення або замінити покарання на нижчий за мінімум.

Фото: Судові рішення та види покарань у справах про контрабанду за 2024–2025 роки за даними CASE Україна (Інфографіка: РБК-Україна)

Це не означає, що кожен засуджений за контрабанду має обов'язково отримувати ув'язнення. Статті 69 і 75 ККУ передбачають законні механізми індивідуалізації покарання. Але самі по собі такі механізми є дискреційними і коли вони стають настільки поширеною практикою, то суворість втрачає свою превентивну функцію – не лише забезпечувати відповідальність за вже вчинений злочин, а й стримувати особу від повторного злочину та формувати для інших потенційних правопорушників сигнал про невідворотність покарання і понесення реальної відповідальності.

Примітка: У дослідженні ми не оцінювали вплив додаткових санкцій, зокрема конфіскації майна, тому наведені цифри не слід трактувати як повну оцінку всіх майнових наслідків кожного вироку.

Угода з виконавцем замість викриття контрабандних схем

Однак звести проблему лише до суддівської поблажливості було б неправильно. М'які вироки – одна сторона проблеми. Інша формується ще на стадії досудового розслідування, коли сторона обвинувачення погоджує угоди про визнання винуватості.

Ми виявили системно повторювану модель: правоохоронці фіксують незаконне переміщення, вилучають товар, встановлюють особу (чи кількох), після чого справа завершується затвердженням угоди або розглядом у спрощеному порядку.

У 2024 році всі три обвинувальні вироки за новими статтями 201-3 та 201-4 ККУ були ухвалені після затвердження таких угод. У кожному випадку основним покаранням став штраф, хоча санкції відповідних статей передбачали й альтернативу у вигляді позбавлення волі.

Сам інститут угоди про визнання винуватості є законним інструментом, який дозволяє прискорити судовий розгляд і заощадити ресурси правосуддя. Але процесуальна економія не має бути важливішою за повноту розслідування.

Саме прокуратура як сторона обвинувачення погоджує умови угоди та запропоноване покарання. Суд перевіряє її відповідність вимогам закону та затверджує домовленість сторін. Тому цінність має визначатися тим, що держава отримує в результаті співпраці з обвинуваченим.

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Показовими є кілька справ із нелегального ринку електронних сигарет.

В одному випадку обвинувачений домовився в Будапешті з невстановленою особою про ввезення 2 500 електронних сигарет і 1 000 флаконів рідини вартістю 1,18 млн грн. Першу партію він передав невстановленому отримувачу, під час другої поїздки товар вилучили. Суд затвердив угоду та призначив штраф 374 тис. грн. Особа, яка координувала постачання й отримувач першої партії залишилися поза межами судової оцінки.

В іншій справі 4 400 упаковок рідин для електронних сигарет вартістю 1,61 млн грн перевозили в прихованих нішах рейсового автобуса. Угоду затвердили вже через три дні після виявлення товару, призначивши водієві штраф 340 тисячі грн. Хто організував закупівлю та кому призначалася продукція, у вироку не встановлено.

Було б неправильно стверджувати, що держава взагалі нічого не отримує від таких угод. Предмет контрабанди або конфісковане майно передавали на потреби Сил оборони. Зокрема, одна з угод передбачала додаткове забезпечення ГУР двома безпілотними комплексами DJI Matrice 350 RTK та двома тепловізійними камерами вартістю понад 1,1 млн грн.

Це, безумовно, корисний результат, але він не замінює викриття кінцевих вигодонабувачів. Держава може отримати певну компенсаційну вигоду, але залишити саму схему недоторканою.

Що потрібно змінити?

Щоб кримінальна відповідальність за контрабанду перестала бути формальністю, недостатньо точкових змін в одному відомстві. Потрібно синхронно перебудувати роботу всієї ланки – від фінансового слідства й погодження угод до судової практики та обліку результатів. Для цього необхідно реалізувати щонайменше чотири конкретні кроки:

1. Офісу Генерального прокурора – запровадити стандарти погодження угод у справах про контрабанду.

ОГП має встановити єдині внутрішні критерії для прокурорів, які погоджують угоди про визнання винуватості за статтями 201-3 та 201-4 ККУ.

Перед погодженням угоди необхідно оцінювати не лише визнання вини, а й фактичний внесок обвинуваченого у викриття інших учасників. Ідеться про інформацію, яка дає змогу встановити постачальників, організаторів, замовників, джерела фінансування, логістичних посередників, кінцевих отримувачів і пов'язані активи.

Умови угоди мають передбачати конкретну, перевірювану співпрацю, коли така можливість існує. Прокурор повинен обґрунтовувати, яку користь для розслідування та публічного інтересу забезпечує домовленість.

Погодження угоди з одним обвинуваченим також не має ставати приводом для припинення перевірки інших можливих учасників контрабандної мережі.

2. БЕБ – запровадити обов'язковий напрям фінансового та організаційного розслідування у справах про масштабну контрабанду.

Кожне провадження щодо значної партії товару, повторюваних перевезень або спеціально організованого приховування має супроводжуватися встановленням повного ланцюга операції.

БЕБ необхідно перевіряти фактичного власника товару, джерела коштів на його придбання, маршрути постачання, осіб, які забезпечували логістику, місця зберігання та кінцевих покупців. Паралельно слід встановлювати активи, отримані внаслідок незаконної діяльності, і документувати фінансові зв'язки між учасниками.

Для цього потрібно ширше застосовувати фінансову аналітику та негласні слідчі (розшукові) дії за наявності передбачених законом підстав. Окремий протокол або план розслідування має визначати, які версії щодо організаторів і вигодонабувачів перевірено та чому конкретні особи залишаються невстановленими.

3. Верховному Суду та судам першої інстанції – забезпечити послідовне й мотивоване застосування покарань.

Верховному Суду підготувати окреме тематичне узагальнення судової практики за статтями 201-3 та 201-4 ККУ. Воно має охоплювати кваліфікацію злочинів, визначення вартості предмета контрабанди, розмежування ролей співучасників, затвердження угод про визнання винуватості та застосування статей 69 і 75 ККУ.

Суди першої інстанції, зі свого боку, повинні чітко обґрунтовувати рішення про пом'якшення покарання з урахуванням вартості товару, ролі особи, повторюваності епізодів та інших обставин. Законна судова дискреція не повинна перетворюватися на формальне пом'якшення відповідальності без належної оцінки тяжкості вчиненого.

4. ОГП – змінити статистику оцінки результативності протидії контрабанді.

Чинна звітність дозволяє порахувати зареєстровані провадження, підозри та обвинувальні акти, але не показує, наскільки повно розкрито злочинні схеми.

ОГП може доповнити форму статистичної звітності №1 або запровадити окрему спеціалізовану форму, яка відображатиме кількість встановлених учасників, їхні ролі, кількість проваджень щодо організаторів, результати фінансових розслідувань, застосування угод, види покарань та конфісковані активи.

Паралельно можливо ініціювати створення незалежного інституційного центру кримінальної та судової статистики, щоб забезпечити єдину методологію обліку й можливість порівнювати результати роботи різних правоохоронних органів.

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Криміналізація контрабанди створила правову основу для притягнення порушників до відповідальності. Але за два роки її застосування не показало співмірного прогресу у викритті організованих схем і забезпеченні реального покарання.

Суворість санкцій сама по собі не гарантує невідворотності покарання. Доки контрабандний бізнес отримує умовні строки або штрафи, неспівмірні з масштабами незаконної діяльності, покарання залишається лише прорахованою витратою, а не стримувальним фактором для контрабандного бізнесу.