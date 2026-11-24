Главное:

Ни одного реального срока. Из 126 осужденных за контрабанду в 2024-2025 годах все 65 человек, которым назначили лишение свободы, получили освобождение с испытательным сроком.

Штрафы как "налог на риск". Санкции за контрабанду часто составляют лишь 1,5% от стоимости изъятого товара. Это не создает сдерживающего эффекта для бизнеса с многомиллионными оборотами.

Соглашения вместо расследований. Прокуратура массово заключает соглашения о признании вины с водителями и курьерами, не устанавливая заказчиков, поставщиков и конечных выгодоприобретателей.

Рецепт изменений. Нужно обязать БЭБ расследовать финансовые цепочки схем, ОГП – ввести жесткие критерии для соглашений и новую статистику, а судам – обосновывать каждое смягчение приговора.

Восстановление уголовной ответственности за контрабанду должно было изменить не только законодательство, но и саму логику борьбы с незаконным перемещением товаров. Оно должно было обеспечить выявление тех, кто организует, финансирует и контролирует контрабандные потоки.

В проведенном исследовании мы сопоставили официальную статистику Офиса Генерального прокурора (ОГП), Бюро экономической безопасности (БЭБ) с судебной практикой за 2024-2025 годы. Проанализировали 127 приговоров судов первой инстанции и отследили, как новые нормы работают на практике.

В результате выявлены две взаимосвязанные проблемы:

суды системно смягчают предусмотренные законом наказания;

а расследования часто ограничиваются конкретным исполнителем, не доходя до организационной и финансовой структуры контрабандных схем.

От санкций СНБО до уголовной ответственности

Попытки государства системно противодействовать контрабанде начались еще в 2021 году, когда СНБО применил персональные санкции в отношении десяти человек и 68 компаний. Это был первый масштабный сигнал о намерении государства ограничить экономические ресурсы лиц, которых связывали с контрабандой.

Параллельно власть начала готовить уголовно-правовые изменения. В апреле 2021 года Президент подал законопроект №5420 о восстановлении ответственности за товарную и подакцизную контрабанду и недостоверное декларирование.

Окончательное законодательное решение появилось в контексте евроинтеграционных обязательств. 16 января 2023 года Украина и ЕС подписали Меморандум о 18 млрд евро макрофинансовой помощи, который обязывал криминализировать крупномасштабную контрабанду всех товаров с санкциями в виде лишения свободы.

Во исполнение обязательства приняли Закон №3513-IX. Ответственность за подакцизные товары заработала с 1 января 2024 года, за остальные – с 1 июля.

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Однако строгость законодательства еще не означает неотвратимости наказания. Разницу между этими двумя вещами хорошо показывает один из задокументированных эпизодов на пункте пропуска "Порубное", где таможенники обнаружили в Mercedes-Benz Sprinter 55 коробок угольных фильтров для сигарет. Водитель приобрел товар в Румынии, спрятал его в заранее оборудованном тайнике автомобиля и пытался ввезти в Украину.

Всего изъяли 330 тысяч фильтр-палочек, каждую из них можно было разделить на четыре стандартных фильтра. Следовательно, партии хватило бы на производство примерно 66 тыс. пачек сигарет. Стоимость товара оценили в 12,96 млн грн по заключению таможенной лаборатории и 15 млн грн – по судебной экспертизе.

Поскольку фильтры не являются подакцизным товаром, дело квалифицировали по ч. 1 ст. 201-3 УКУ – контрабанда товаров в значительном размере. Санкция этой части предусматривает штраф от 10 тысяч до 25 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 170 тысяч до 425 тысяч грн). Суд назначил штраф в размере 204 тысяч грн – всего около 1,4-1,6% стоимости изъятого товара.

Можно ли считать его соразмерным с миллионной стоимостью контрабанды, создает ли это ощутимый сдерживающий эффект для незаконного бизнеса?

Если, например, было бы доказано, что контрабанда совершена по предварительному сговору группой лиц, применяли бы ч. 2 ст. 201-3 УКУ. Она предусматривает штраф от 850 тысяч до 1,275 млн грн или лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. А доказанное совершение преступления организованной группой, в соответствии с ч. 3 этой статьи, наказывается уже лишением свободы на срок от 7 до 11 лет.

Конечно, более строгая квалификация требует доказательств. Приобретение товара не доказывает сговора, но следствие должно было бы проверить участие других потенциальных участников. Вместо этого в данном производстве фигурируют водитель, неустановленный продавец в Румынии и изъятая партия товара. Кто организовал закупку, профинансировал поставку, обеспечил логистику и должен был получить товар в Украине, не установлено.

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Не нужно быть таможенником или юристом, чтобы понять, что речь идет не о продукции для розничной продажи, а о сырье для изготовления сигарет. Масштаб партии и ее назначение давали достаточные основания проверить возможную связь с нелегальным табачным производством.

Особенно на фоне того, что БЭБ системно выявляет подпольные фабрики в Черновицкой области. В марте 2026 года сообщили о выявлении такого бизнеса, который мог производить до 720 тыс. пачек сигарет в сутки, а ежемесячный незаконный доход, по оценке БЭБ, превышал 1 млрд грн.

Это не доказывает, что именно изъятые на "Порубном" фильтры предназначались для этой фабрики. Но понятно, что контрабандный товар поставлялся для местного подпольного табачного бизнеса.

Поэтому изъять товар на границе – лишь один пазл картинки, один факт перемещения, один обвиняемый. Поэтому неудивительно, что в Украине серый импорт и контрабанда занимают второе место среди крупнейших сегментов теневой экономики. По оценкам CASE Украина, ИСЭТ и Экономической экспертной платформы, их объемы оцениваются в 300-360 млрд грн, а ежегодные потери государственного бюджета – в 105-120 млрд грн.

За несколько лет государство прошло путь от санкционной блокировки активов и законодательных инициатив до введения уголовной ответственности за контрабанду. Однако изменилась ли способность правоохранительной системы выявлять не только отдельные факты незаконного перемещения, но и сам контрабандный бизнес – вопрос, на который судебная практика пока не дает убедительного ответа.

127 приговоров – ни одного реального лишения свободы

Как показывает Государственный реестр судебных решений, за период 2024-2025 годов вынесено 127 приговоров судов первой инстанции. Сюда входят все виды контрабандных преступлений (ст. УКУ 201, 201-1, 201-3, 201-4).

Одного обвиняемого оправдали. Из 126 осужденных 65 (или 52%) получили основное наказание в виде лишения свободы. И в то же время всех их освободили от его отбывания в пользу условного срока. 14 человек получили основное наказание в виде штрафа. Еще 46 осужденных также получили штраф, но уже как более мягкое наказание, чем предусматривала санкция соответствующей статьи.

Иначе говоря, ни один из осужденных, кому назначили лишение свободы, фактически не "сидел" в тюрьме. В общей сложности в 89% случаев суды применили механизмы, которые позволили избежать реального лишения свободы или заменить наказание на более низкое, чем установленный минимум.

Фото: Судебные решения и виды наказаний по делам о контрабанде за 2024-2025 годы по данным CASE Украина (Инфографика: РБК-Украина)

Это не означает, что каждый осужденный за контрабанду должен обязательно получать лишение свободы. Статьи 69 и 75 УКУ предусматривают законные механизмы индивидуализации наказания. Но сами по себе такие механизмы являются дискреционными и когда они становятся настолько распространенной практикой, то строгость теряет свою превентивную функцию – не только обеспечивать ответственность за уже совершенное преступление, но и сдерживать лицо от повторного преступления и формировать для других потенциальных правонарушителей сигнал о неотвратимости наказания и несении реальной ответственности.

Примечание: В исследовании мы не оценивали влияние дополнительных санкций, в частности конфискации имущества, поэтому приведенные цифры не следует трактовать как полную оценку всех имущественных последствий каждого приговора.

Соглашение с исполнителем вместо раскрытия контрабандных схем

Однако свести проблему только к судейской снисходительности было бы неправильно. Мягкие приговоры – одна сторона проблемы. Другая формируется еще на стадии досудебного расследования, когда сторона обвинения согласовывает соглашения о признании вины.

Мы обнаружили систематически повторяющуюся модель: правоохранители фиксируют незаконное перемещение, изымают товар, устанавливают лицо (или нескольких), после чего дело завершается утверждением соглашения или рассмотрением в упрощенном порядке.

В 2024 году все три обвинительных приговора по новым статьям 201-3 и 201-4 УКУ были вынесены после утверждения таких соглашений. В каждом случае основным наказанием стал штраф, хотя санкции соответствующих статей предусматривали и альтернативу в виде лишения свободы.

Сам институт соглашения о признании вины является законным инструментом, который позволяет ускорить судебное рассмотрение и сэкономить ресурсы правосудия. Но процессуальная экономия не должна быть важнее полноты расследования.

Именно прокуратура как сторона обвинения согласовывает условия соглашения и предложенное наказание. Суд проверяет его соответствие требованиям закона и утверждает договоренность сторон. Поэтому ценность должна определяться тем, что государство получает в результате сотрудничества с обвиняемым.

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Показательны несколько дел с нелегального рынка электронных сигарет.

В одном случае обвиняемый договорился в Будапеште с неустановленным лицом о ввозе 2 500 электронных сигарет и 1 000 флаконов жидкости стоимостью 1,18 млн грн. Первую партию он передал неустановленному получателю, во время второй поездки товар изъяли. Суд утвердил соглашение и назначил штраф 374 тыс. грн. Лицо, которое координировало поставку, и получатель первой партии остались за пределами судебной оценки.

В другом деле 4 400 упаковок жидкостей для электронных сигарет стоимостью 1,61 млн грн перевозили в скрытых нишах рейсового автобуса. Соглашение утвердили уже через три дня после обнаружения товара, назначив водителю штраф 340 тысяч грн. Кто организовал закупку и кому предназначалась продукция, в приговоре не установлено.

Было бы неправильно утверждать, что государство вообще ничего не получает от таких соглашений. Предмет контрабанды или конфискованное имущество передавали на нужды Сил обороны. В частности, одно из соглашений предусматривало дополнительное обеспечение ГУР двумя беспилотными комплексами DJI Matrice 350 RTK и двумя тепловизионными камерами стоимостью более 1,1 млн грн.

Это, безусловно, полезный результат, но он не заменяет выявления конечных выгодоприобретателей. Государство может получить определенную компенсационную выгоду, но оставить саму схему нетронутой.

Что нужно изменить?

Чтобы уголовная ответственность за контрабанду перестала быть формальностью, недостаточно точечных изменений в одном ведомстве. Нужно синхронно перестроить работу всего звена – от финансового следствия и согласования соглашений до судебной практики и учета результатов. Для этого необходимо реализовать как минимум четыре конкретных шага:

1. Офису Генерального прокурора – ввести стандарты согласования соглашений по делам о контрабанде.

ОГП должен установить единые внутренние критерии для прокуроров, которые согласовывают соглашения о признании вины по статьям 201-3 и 201-4 УКУ.

Перед согласованием соглашения необходимо оценивать не только признание вины, но и фактический вклад обвиняемого в выявление других участников. Речь идет об информации, которая позволяет установить поставщиков, организаторов, заказчиков, источники финансирования, логистических посредников, конечных получателей и связанные активы.

Условия соглашения должны предусматривать конкретное, проверяемое сотрудничество, когда такая возможность существует. Прокурор должен обосновывать, какую пользу для расследования и публичного интереса обеспечивает договоренность.

Согласование соглашения с одним обвиняемым также не должно становиться поводом для прекращения проверки других возможных участников контрабандной сети.

2. БЭБ – ввести обязательное направление финансового и организационного расследования по делам о масштабной контрабанде.

Каждое производство относительно значительной партии товара, повторяющихся перевозок или специально организованного сокрытия должно сопровождаться установлением полной цепочки операции.

БЭБ необходимо проверять фактического владельца товара, источники средств на его приобретение, маршруты поставки, лиц, которые обеспечивали логистику, места хранения и конечных покупателей. Параллельно следует устанавливать активы, полученные в результате незаконной деятельности, и документировать финансовые связи между участниками.

Для этого нужно шире применять финансовую аналитику и негласные следственные (розыскные) действия при наличии предусмотренных законом оснований. Отдельный протокол или план расследования должен определять, какие версии относительно организаторов и выгодоприобретателей проверены и почему конкретные лица остаются неустановленными.

3. Верховному Суду и судам первой инстанции – обеспечить последовательное и мотивированное применение наказаний.

Верховному Суду подготовить отдельное тематическое обобщение судебной практики по статьям 201-3 и 201-4 УКУ. Оно должно охватывать квалификацию преступлений, определение стоимости предмета контрабанды, разграничение ролей соучастников, утверждение соглашений о признании вины и применение статей 69 и 75 УКУ.

Суды первой инстанции, со своей стороны, должны четко обосновывать решения о смягчении наказания с учетом стоимости товара, роли лица, повторяемости эпизодов и других обстоятельств. Законная судебная дискреция не должна превращаться в формальное смягчение ответственности без надлежащей оценки тяжести совершенного.

4. ОГП – изменить статистику оценки результативности противодействия контрабанде.

Действующая отчетность позволяет подсчитать зарегистрированные производства, подозрения и обвинительные акты, но не показывает, насколько полно раскрыты преступные схемы.

ОГП может дополнить форму статистической отчетности №1 или ввести отдельную специализированную форму, которая будет отражать количество установленных участников, их роли, количество производств относительно организаторов, результаты финансовых расследований, применение соглашений, виды наказаний и конфискованные активы.

Параллельно возможно инициировать создание независимого институционального центра уголовной и судебной статистики, чтобы обеспечить единую методологию учета и возможность сравнивать результаты работы разных правоохранительных органов.

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Криминализация контрабанды создала правовую основу для привлечения нарушителей к ответственности. Но за два года ее применение не показало соразмерного прогресса в выявлении организованных схем и обеспечении реального наказания.

Строгость санкций сама по себе не гарантирует неотвратимости наказания. Пока контрабандный бизнес получает условные сроки или штрафы, несоразмерные масштабам незаконной деятельности, наказание остается лишь просчитанным расходом, а не сдерживающим фактором для контрабандного бизнеса.