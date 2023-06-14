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Карма 2.0? Після Владивостока в Росії затопило дощами і Сочі

Фото: у Сочі РФ через сильні дощі річка Мацеста вийшла з берегів, місто затопило (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

Після того, як російські війська підірвали Каховську ГЕС, спочатку російський Владивосток накрили зливи, а тепер черга дійшла і до Сочі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Так, через дощі вийшла з берегів річка Мацеста. В результаті затопило автомобілі, прибудинкові території та приміщення на цокольних та перших поверхах.

За даними місцевої влади, в районі річки вночі за годину випало не менше 15 мм опадів. Мер міста Олексій Копайгородський заявив, що нібито постраждалих через затоплення немає, але підтоплені будинки на шести вулицях та дороги, пошкоджено газопровід. Крім того, у місті вирішили закрити пляжі.

Тим часом погода у Сочі не радує та опади ще очікуються.

"Ми ще очікуємо на опади", - зазначив Копайгородський.

Підрив Каховської ГЕС

Російські війська 6 червня підірвали Каховську греблю. Через це було затоплено близько 80 населених пунктів у Херсонській області. У деяких місцях вода здійнялася до 5 метрів. Людям, щоб врятуватися, часто доводилося підніматися на дах своїх будинків, чекаючи допомоги та евакуації.

Попри повінь, російські окупанти продовжують обстрілювати Херсон навіть під час евакуації. Крім того, на захопленій території регіону людей тримають у заручниках, не дозволяючи евакуюватись та стріляючи у спини. У населених пунктах на правому березі вже розпочато відкачування води та відновлення електропостачання. Ліквідація наслідків затоплення продовжується.

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