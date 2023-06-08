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Карма у дії? Російський Владивосток накрила злива, місто затопило (фото, відео)

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Росія, Четвер 08 червня 2023 12:13
Карма у дії? Російський Владивосток накрила злива, місто затопило (фото, відео) Фото: Владивосток РФ накрила найсильніша злива 8 червня (соцмережі)
Автор: Наталія Гурковська

Росіян у Владивостоці, очевидно, наздогнала карма через підрив Каховської ГЕС. Місто накрила сильна злива у четвер, 8 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Дощ у місті йде і зараз. Місцева влада вже запровадила режим підвищеної готовності у зв'язку з тим, що 9 та 10 червня теж очікується продовження опадів. Він діятиме з 18.00 8 червня до 09.00 13 червня.

Вода сильно піднялася і, судячи з фото, автомобілістам залишається явно не їздити, але плавати.

Карма у дії? Російський Владивосток накрила злива, місто затопило (фото, відео)

Через зливу також стався обвал ґрунту під одним із міських мостів. Під тиском дощу не витримують і дерева.

Підрив Каховської ГЕС

Окупанти підірвали Каховську ГЕС 6 червня. Україна вже другу добу бореться з наслідками масштабного затоплення в Херсонській області, яке охопило близько 80 населених пунктів. За даними на ранок 8 червня, затоплено вже 600 квадратних кілометрів. Зокрема у Миколаєві рівень води піднявся до історичного максимуму.

Найважча ситуація на лівому березі Дніпра, де люди не можуть евакуюватись, оскільки окупанти банально не проводять евакуацію та закрили виїзди. Цікаво, що у пастці опинилися не лише місцеві жителі, а й частина загарбників, які не знали про плани підірвати станцію, оскільки вони трималися в секреті, для цього на окупованих територіях навіть "глушили" зв'язок.

Відомо, що вода й надалі продовжуватиме прибувати, а її рівень почне спадати після 20 червня. Докладніше про наслідки підриву Каховської ГЕС на 8 червня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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