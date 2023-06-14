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Карма 2.0? После Владивостока в России затопило дождями и Сочи

Фото: в Сочи РФ из-за сильных дождей река Мацеста вышла из берегов, город затопило (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

После того как российские войска подорвали Каховскую ГЭС, сначала российский Владивосток накрыли ливни, а теперь очередь дошла и до Сочи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Так, из-за дождей вышла из берегов река Мацеста. В результате затопило автомобили, придомовые территории и помещения на цокольных и первых этажах.

По данным местной власти, в районе реки ночью за час выпало не менее 15 мм осадков. Мэр города Алексей Копайгородский заявил, что якобы пострадавших из-за затопления нет, но подтоплены дома на шести улицах и дороги, поврежден газопровод. Кроме того, в городе решили закрыть пляжи.

Тем временем погода в Сочи не радует и осадки еще ожидаются.

"Мы еще ожидаем осадки", - отметил Копайгородский.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские войска 6 июня подорвали Каховскую дамбу. Из-за этого были затоплены около 80 населенных пунктов в Херсонской области. В некоторых местах вода поднялась до 5 метров. Людям, чтобы спастись, зачастую приходилось взбираться на крышу своих домов в ожидании помощи и эвакуации.

Несмотря на наводнение, российские оккупанты продолжают обстреливать Херсон даже во время эвакуации. Кроме того, на захваченной территории региона людей держат в заложниках, не разрешая эвакуироваться и стреляя в спины. В населенных пунктах на правом берегу уже начата откачка воды и восстановление электроснабжения. Ликвидация последствий затопления продолжается.

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