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Карлсен, новий чемпіон світу та ще 14 шахістів розіграють онлайн-чемпіонат із рапіду

Фото: Магнус Карлсен і Дін Ліжень зіграють онлайн (chess24.com)
Автор: Антон Федорців

Організатори турніру Speed Chess Championship опублікували повний перелік учасників змагань на чолі з двома чемпіонами світу – Магнусом Карлсеном і Діном Ліженем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Chess.com.

Популярний шаховий портал запросив до участі 16 гросмейстерів. Турнір відбудеться 4-22 вересня цьогоріч.

До заявки на змагання потрапили тріумфатор Кубка світу-2023 Магнус Карлсен із Норвегії та чинний чемпіон світу Дін Ліжень (Китай). Компанію їм складуть американці  Накамура, Каруана, Аронян і Со, французи Фіруджа та Ваш'е-Лаграв, узбек Абдусатторов, китаєць Ян'ї, індійці Доммараджу, Сарін, Відіт та Ерігайсі, а також росіянин Андрєйкін.

Матчі Speed Chess Championship складатимуться з трьох етапів. На них застосують різний контроль часу – по 90, 60 і 30 хвилин із додаванням. Призовий фонд онлайн-турніру складе 150 тисяч доларів.

Лідером рейтингу ФІДЕ на серпень залишається Карлсен. Норвежець набрав 2835 пунктів. До топ-трійки потрапили американці Накамура та Каруана. Чемпіон світу Ліжень – лише четвертий (2780 очок).

 

До слова, українка Анна Музичук здобула бронзову нагороду на Кубку світу-2023.

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