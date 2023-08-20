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Анна Музичук виборола бронзову медаль Кубка світу з шахів

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Баку, Неділя 20 серпня 2023 20:09
Анна Музичук виборола бронзову медаль Кубка світу з шахів Фото: Анна Музичук здобула "бронзу" в Баку (facebook.com/ChessFIDE)
Автор: Антон Федорців

Українська шахістка Анна Музичук на третій сходинці завершила змагання на Кубку світу-2023 в столиці Азербайджану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

33-річна гросмейстерка виграла поєдинок за третє місце. Суперницею українки була представниця Китаю Тань Чжун'ї.

Музичук-старша виграла в китаянки першу партію. Натомість у другій шахістки зіграли внічию, тож українська спортсменка перемогла (1,5:0,5). У фіналі ж переможницю Кубка світу визначать болгарка Салімова та нейтральна росіянка Горячкіна.

Українка стала найкращою зі співвітчизників, які вийшли в плей-офф змагань. Анна Музичук вибила молодшу сестру Марію в 1/8 фіналу. Серед чоловіків до цієї ж стадії дійшов Василь Іванчук. Там український гросмейстер програв екс-чемпіону світу Карлсену (0:2).

Раніше Музичук-старша гарантувала собі виступ на Турнірі претенденток. У квітні вісімка шахісток побореться за право зіграти проти чемпіонки планети Цзюй Веньцзюнь з Китаю. Турнір відбудеться в Торонто.

До слова, жіноча збірна Іспанії переграла Англію у фіналі футбольного ЧС-2023.

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Кубок світу Музычук
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