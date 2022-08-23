Карловская фильтровальная станция проработала 6 часов и снова была обесточена

Несколько населенных пунктов Донецкой области 23 августа остались без воды, из-за остановки работы Карловской фильтровальной станции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Покровского городского головы Руслана Требушкина.
"Из-за боевых действий обесточена Карловская фильтровальная станция", - говорится в сообщении.
По словам Требушкина, водоснабжение будет восстановлено после проведения ремонтных работ. Работу станции возобновили только утром, которая из-за боев не работала 3 дня.
Отметим, что Карловская фильтровальная станция обеспечивала водоснабжением 9 населенных пунктов. Без воды остались жители Белозерского, Белицкого, Горняка, Доброполья, Мирнограда, Новогродовки, Покровска, Селидово и Украинска.
Напомним, что ранее часть Донецкой области осталась без воды из-за боевых действий.
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