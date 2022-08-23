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Карловская фильтровальная станция проработала 6 часов и снова была обесточена

Фото: Карловская станция проработала 6 часов и снова была обесточена (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Несколько населенных пунктов Донецкой области 23 августа остались без воды, из-за остановки работы Карловской фильтровальной станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Покровского городского головы Руслана Требушкина.

"Из-за боевых действий обесточена Карловская фильтровальная станция", - говорится в сообщении.

По словам Требушкина, водоснабжение будет восстановлено после проведения ремонтных работ. Работу станции возобновили только утром, которая из-за боев не работала 3 дня.

Отметим, что Карловская фильтровальная станция обеспечивала водоснабжением 9 населенных пунктов. Без воды остались жители Белозерского, Белицкого, Горняка, Доброполья, Мирнограда, Новогродовки, Покровска, Селидово и Украинска.

Напомним, что ранее часть Донецкой области осталась без воды из-за боевых действий.

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