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Карлівська фільтрувальна станція пропрацювала 6 годин та знову була знеструмлена

Фото: Карлівська станція пропрацювала 6 годин та знову була знеструмлена (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Декілька населених пунктів Донецької області 23 серпня залишилися без води, через зупинку роботи Карлівської фільтрувальної станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Покровського міського голови Руслана Требушкіна.

"Через бойові дії знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію", - йдеться у повідомленні.

За словами Требушкіна, водопостачання буде відновлене після проведення ремонтних робіт. Роботу станції відновили лише вранці, яка через бої не працювала 3 дні.

Зазначимо, що Карлівська фільтрувальна станція забезпечувала водопостачанням 9 населених пунктів. Без води залишилися мешканці Білозерського, Білицького, Гірника, Добропілля, Мирнограда, Новогродівки, Покровська, Селидового та Українська.

Нагадаємо, що раніше частина Донецької області залишилася без води через бойові дії.

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