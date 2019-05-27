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При крушении судна в Конго погибли 30 человек

Новости » Происшествия    27.05.2019 - 03:56
При крушении судна в Конго погибли 30 человек
Иллюстративное фото (independent.ng)

Лодка с пассажирами перевернулась и пошла ко дну на озере Маи-Ндомбе

На западе Демократической Республики Конго в результате крушения и затопления судна, перевозившего людей на одном из озер погибли по меньшей мере 30 человек, около 200 людей считаются пропавшими без вести. Об этом в воскресенье, 26 мая, заявил представитель местных властей, передает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По словам мэра города Инонго Саймона Вэмба, лодка с пассажирами перевернулась и пошла ко дну на озере Маи-Ндомбе.

Многие из находившихся на судне были учителями местных школ, которые направлялись по озеру в районный центр для получения зарплаты.

Отмечается, что власти до сих пор не могут определить точное количество пассажиров, находившихся в момент катастрофы на борту судна, говоря о "нескольких сотнях человек".

Спастись удалось более 80 пассажирам.

Напомним, в апреле в Конго в результате крушения небольшого судна на озере Киву на прошлой неделе погибли 40 человек, тела были обнаружены через границу на восточном берегу озера в Руанде.

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