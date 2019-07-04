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У Карибському морі при аварії судна загинули 27 людей

Новини » Надзвичайні події    04.07.2019 - 08:23
У Карибському морі при аварії судна загинули 27 людей
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Після аварії судна в Карибському морі дев'ять людей вважаються зниклими без вести

У Карибському морі біля берегів Гондурасу затонув човен, в результаті чого загинули щонайменше 27 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Deutsche Welle.

В Асоціації промислового рибальства Атлантики говорять, що число загиблих може зрости, так як дев'ять людей вважаються зниклими без вісті. Повідомляється, що поки вдалося врятувати 47 людей, які знаходилися на борту судна.

Представник збройних сил країни Хосе Домінго Меза заявив, що човен вирушив у плавання у непогоду, що стало причиною його аварії. При цьому він повідомив, що ще одне риболовецьке судно постраждало за кілька годин до цього інциденту. Зазначимо, що човен був призначений для лову омарів.

РБК-Україна писало, що 29 травня на річці Дунай в Будапешті (Угорщина) сталася аварія туристичного катера, на якому знаходилися 32 пасажири і двоє членів екіпажу. Більшість пасажирів судна були туристи з Південної Кореї. Загинули 23 людини.

Нагадаємо, 27 травня на заході Демократичної Республіки Конго в результаті аварії і затоплення судна, що перевозило людей на одне з озер, загинули щонайменше 30 осіб.

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