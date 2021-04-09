На Карибах началось извержение вулкана. Власти проводят эвакуацию

В пятницу, 9 апреля, в Сент-Винсенте начал извергаться вулкан Ла-Суфриер. Власти призвали жителей окружающих населенных пунктов эвакуироваться.

Об этом сообщает The Washington Post .

Правительство заявило в четверг, 8 апреля, что опасность сосредоточена на вулкане Ла Суфриер в северной части острова.

Должностные лица управления чрезвычайными ситуациями объявили красный уровень опасности после того, как ученые наблюдали подземные толчки на единственном действующем вулкане острова, что указывало на повышенный риск извержения, поскольку магма разрушала скалы и двигалась к поверхности.

This is so emotional to even fathom #LaSoufriere pic.twitter.com/UjoPf0MUDg — JinJo (@JinCJin) April 9, 2021

По словам директора Центра сейсмических исследований Университета Вест-Индии Эрусцилла Джозефа, в пострадавших районах проживает от 5 до 6 тысяч человек.

Отметим, что Сент-Винсент и Гренадины, население которых составляет чуть более 100 тысяч человек, не подвергались вулканической активности с 1979 года.

В результате извержения вулкана Ла Суфриер в 1902 году погибли более 1 тысячи человек.