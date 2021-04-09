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На Карибах почалося виверження вулкана. Влада проводить евакуацію

Новость на русском → Сент-Вінсент, П'ятниця 09 квітня 2021 19:45
На Карибах почалося виверження вулкана. Влада проводить евакуацію Фото: виверження вулкана Ла-Суфриер (twitter.com/Rachie784)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 9 квітня, в Сент-Вінсент почав вивергатися вулкан Ла-Суфриер. Влада закликала жителів навколишніх населених пунктів евакуюватися.

Про це повідомляє The Washington Post.

Уряд заявило в четвер, 8 квітня, що небезпека зосереджена на вулкані Ла Суфриер в північній частині острова.

Посадові особи управління надзвичайними ситуаціями оголосили червоний рівень небезпеки після того, як учені спостерігали підземні поштовхи на єдиному діючому вулкані острова, що вказувало на підвищений ризик виверження, оскільки магма руйнувала скелі і рухалася до поверхні.

За словами директора Центру сейсмічних досліджень Університету Вест-Індії Ерусцилла Джозефа, в постраждалих районах проживає від 5 до 6 тисяч осіб.

Зазначимо, що Сент-Вінсент і Гренадіни, населення яких складає трохи понад 100 тисяч осіб, не піддавалися вулканічної активності з 1979 року.

В результаті виверження вулкана Ла Суфриер в 1902 році загинули понад 1 тисяча осіб.

Нагадаємо, в Російській Федерації на Камчатці раніше вивергався вулкан Ключевська Сопка. Виверження вулкана почалося ще 4 березня.

Крім того, повітряний простір на Сицилії було заблоковано через чергового виверження вулкана Етна. Хмара від виверження досягла висоти в дев'ять кілометрів.

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