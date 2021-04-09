На Карибах почалося виверження вулкана. Влада проводить евакуацію

У п'ятницю, 9 квітня, в Сент-Вінсент почав вивергатися вулкан Ла-Суфриер. Влада закликала жителів навколишніх населених пунктів евакуюватися.

Про це повідомляє The Washington Post .

Уряд заявило в четвер, 8 квітня, що небезпека зосереджена на вулкані Ла Суфриер в північній частині острова.

Посадові особи управління надзвичайними ситуаціями оголосили червоний рівень небезпеки після того, як учені спостерігали підземні поштовхи на єдиному діючому вулкані острова, що вказувало на підвищений ризик виверження, оскільки магма руйнувала скелі і рухалася до поверхні.

This is so emotional to even fathom #LaSoufriere pic.twitter.com/UjoPf0MUDg — JinJo (@JinCJin) April 9, 2021

За словами директора Центру сейсмічних досліджень Університету Вест-Індії Ерусцилла Джозефа, в постраждалих районах проживає від 5 до 6 тисяч осіб.

Зазначимо, що Сент-Вінсент і Гренадіни, населення яких складає трохи понад 100 тисяч осіб, не піддавалися вулканічної активності з 1979 року.

В результаті виверження вулкана Ла Суфриер в 1902 році загинули понад 1 тисяча осіб.