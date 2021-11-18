Каретам "скорой" планируют выдавать отдельные номерные знаки

В Украине для автомобилей скорой помощи планируют ввести отдельные номерные знаки. Таким образом удастся избежать штрафов за превышение скорости, которые обычно случаются во время выполнения неотложного служебного задания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого в Facebook.

"Мы уже инициировали изменения в приказ МВД 02.03.2021 № 166 о введении государственных номерных знаков специально для карет скорой помощи. Это позволит совсем свести на нет такие случаи", - написал Белошицкий.