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Каретам "скорой" планируют выдавать отдельные номерные знаки

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Киев, Четверг 18 ноября 2021 10:00
Каретам "скорой" планируют выдавать отдельные номерные знаки Фото: каретам "скорой" планируют выдавать отдельные номерные знаки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине для автомобилей скорой помощи планируют ввести отдельные номерные знаки. Таким образом удастся избежать штрафов за превышение скорости, которые обычно случаются во время выполнения неотложного служебного задания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого в Facebook.

"Мы уже инициировали изменения в приказ МВД 02.03.2021 № 166 о введении государственных номерных знаков специально для карет скорой помощи. Это позволит совсем свести на нет такие случаи", - написал Белошицкий.

Напомним, в Киеве медики начали жаловаться, что их кареты "скорой" штрафуют за превышение скорости.

Добавим, с начала действия автоматической фиксации нарушений ПДД в Украине, камерами зафиксировано более 2,3 млн случаев нарушений правил, водителями-нарушителями уплачено почти 2 млн грн штрафов.

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