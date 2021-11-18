Каретам "швидкої" планують видавати окремі номерні знаки
В Україні для автомобілів швидкої допомоги планують запровадити окремі номерні знаки. Таким чином вдасться уникнути штрафів за перевищення швидкості, які зазвичай трапляються під час виконання невідкладного службового завдання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького у Facebook.
"Ми вже ініціювали зміни до наказу МВС 02.03.2021 № 166 щодо запровадження державних номерних знаків спеціально для карет швидкої допомоги. Це дозволить зовсім звести нанівець такі випадки", - написав Білошицький.
Нагадаємо, у Києві медики почали скаржитися, що їхні карети "швидкої" штрафують за перевищення швидкості.
Додамо, від початку дії автоматичної фіксації порушень ПДР в Україні, камерами зафіксовано понад 2,3 млн випадків порушень Правил, водіями-порушниками сплачено майже 2 млн грн штрафів.